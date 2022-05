Après une dizaine d'années d'expérience professionnelle dans l'accueil en secteur public , j'ai repris mes études en 2013 en vue d'une reconversion dans le domaine de la logistique et qualité à l'IUT d'Annecy et en Gestion Industrielle à Tétras.

Je suis en recherche d'emploi en gestion de projet d'amélioration industrielle après une licence professionnelle .

Merci de me contacter.



Mes compétences :

Gestion logistique

Amélioration continue

Gestion de projet

Lean