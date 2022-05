Marie-Christine RIEUL

J'ai développé un vrai savoir faire de développement de nouveaux business et de transformations des organisations liées à ces nouveaux développements.



Actuellement fondatrice d'IDEAdvanced dont la vocation est d'accompagner les entreprises dans leurs transformations vers le multi canal et les outils de marketing multi media, avec des méthodes, outils et technologies de dernière génération.

Si vous avez besoin de rendre plus efficace votre 'système de vente" ou votre performance marketing , appelez moi, je peux vous permettre d'atteindre vos objectifs!



Mes compétences :

Change Management

Développement de produits

Développement de projets

Management

Conduite du changement