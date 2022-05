Marie-Christine ROSTICHER

Je suis Bilingue Français-Anglais, je parle aussi Allemand, Espagnol, Luxembourgeois et je me débrouille en Italien et Néerlandais.

Pour moi, ventes & marketing sont étroitement liés et, même si mes fonctions étaient commerciales, j'ai toujours trouvé moyen d'y ajouter une forte dose de marketing en :

- concevant des pages catalogues/textes pour le web pour mes clients (VPCistes, Fournituristes dans le domaine des fournitures de bureau (Lyreco, Niceday, Office Depot,...), de l'équipement industriel (Manutan, KaiserKraft...)

- organisant des promotions personnalisées par client

- mettant en place des gammes européennes/ globales chez certains distributeurs

- organisant des salons chez les distributeurs, portes ouvertes, et en participant aux principaux salons du secteur

- en gérant les relations presse

Je travaille depuis 2 ans dans le secteur des paiements, d'abord chez Yapital, la filiale du groupe Otto spécialisée dans le paiement par smartphone, et récemment en rejoignant EVO Payments International pour m'occuper de la France et du Benelux.





Mes compétences :

Marketing

Téléphonie

Import-Export

High Tech

Réseaux sociaux

Commercial

Cosmétiques