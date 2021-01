Laurent CAZALIS

Débuts professionnels dans la grande distribution chez DowBrands (groupe Dow Chemicals, marque Albal) comme Chef de Secteur 17/33/40, puis Responsable Formation Merchandising, puis Chef de Région Ouest, puis Directeur de Zone Ouest, entre janvier 1991 et décembre 1996.



Changement pour les produits de bureau et informatiques chez Acco France (groupe Fortune Brands) comme Directeur des Ventes France, puis Responsable Grands Comptes GSA & GSS, entre janvier 1997 et mars 2001.

Prise en charge de la Direction Ventes & Marketing et de la Business Unit Kensington, d'avril 2001 à août 2003.



Direction générale et co-gérance de CHERRY SARL, filiale française du groupe international américain Cherry (automobile, industrie et informatique), de septembre 2003 à décembre 2017.

Appartenance au groupe allemand ZF (automobile) entre Décembre 2008 et octobre 2015 (ZF Electronics France SARL) et au groupe allemand Genui (à partir de novembre 2015).



Retour dans ma région familiale pour le lancement d'une activité entrepreneuriale avec DC Pilot France, première marque de direction commerciale et marketing en temps partagé de France, pour le sud Gironde (33) et les Landes (40)



Mes compétences :

Automobile

Informatique

Management

Achats

Ressources humaines

Logistique

Marketing

Finance

B2B

Direction commerciale

B2C

Grande distribution

Industrie

Stratégie d'entreprise

Direction générale