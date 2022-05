Marie-Christine SIMON

1990 à 1995 : Pour les constructeurs automobiles français. Développement d’une méthodologie de recueil de données d’accident de véhicules légers, de poids lourds et d’autocars.

Critères retenus :

• Déplacement en temps réel sur les lieux de l’accident corporel, recueil des informations relatives au conducteur, usagers divers, véhicules, infrastructures et environnement.

• Pluridisciplinarité.

Recueil :

• Données véhicule : observation et mesure des déformations et des éléments permettant la reconstruction du choc. Relevé d’information relative aux équipements des véhicules avec une orientation sécurité active (interfaces véhicule-infrastructure et véhicule-conducteur). Estimation de la sévérité du choc (EES) à l’aide d’une photothèque constructeurs et d’une base de données d’accidents.

• Données conducteur : entretiens avec le conducteur, ouvert dans un premier temps puis dirigé. Identification des manœuvres préconflictuelles, des défaillances, des actions d’évitement.

• Données infrastructure : relevé topographique, relevé des traces et trajectoires, du point de choc. Réalisation d’un plan.

• Données lésionnelles : mise en correspondance de la typologie et la sévérité du choc, la présence et utilisation des systèmes de protection et des lésions constatées.

• Calcul du choc et de la précollision. Calcul de la vitesse d’impact et de la vitesse initiale.



1995 à 1998 : Pour les constructeurs automobiles français. Spécialisation du métier et introduction des outils de la reconstruction cinématique des accidents.

• Spécialisation en infrastructure-environnement.

• Développement d’une méthodologie spécifique au piéton.

• Développement d’une méthode de reconstruction d’accidents corporels de véhicules légers. Reconstruction du choc et de la précollision. Calcul de la vitesse d’impact et de la vitesse initiale.

• Développement de partenariats avec les gestionnaires de la route.

• Développement d’une base de données d’accidents.

• Analyse experte et statistique des données. Etudes thématiques.



1998 à 2003 : Pour les constructeurs automobiles français.Transfert et adaptation de la méthodologie aux accidents de poids lourds.

• Prise en compte des spécificités professionnelles des accidents de poids lourds.

• Développement d’observations de comportement et de trajectoires des poids lourds et autocars en partenariat avec les gestionnaires de la route.

• Développement de la reconstruction cinématique des accidents de poids lourds. Prise en compte de la dynamique de ces véhicules.

• Développement d’une base de données d’accidents.

• Analyse experte et statistique des données. Etudes thématiques.



2003 à 2011 : Pour les constructeurs automobiles français. Chargée d’études en accidentologie des usagers de véhicules légers, poids lourds, autocars, et usagers vulnérables.

• Exploitation de bases de données macroscopiques pour identifier les grands enjeux, les grandes tendances et les facteurs d’exposition au risque (bases de données descriptives telles que CARE européenne, BAAC française).

• Exploitation des bases de données détaillées alimentées depuis 1990. Analyses statistiques et expertes.

• Exploitation de bases de données détaillées européennes (GIDAS en Allemagne, CCIS en Angleterre).

• Evaluation d’efficacité des systèmes de sécurité active (ABS, AFU, ESP…) et passive.

• Proposition de contremesures (formation et éducation du conducteur, aménagement des infrastructures…).

• Participation à l’élaboration de la réglementation.

• Aide à la décision des constructeurs automobiles.

2011 à aujourd'hui : Expert en accidentologie - et amėnagement du lieu de vie - Assurances, Justice



Mes compétences :

expertise

Accidentologie