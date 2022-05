Marie-Christine SIMON

Spécialisée dans le marketing direct, je dispose d'une expertise en VAD, aussi bien dans la VPC traditionnelle que dans le web. Mes atouts sont de disposer aussi bien d'une expertise technique que stratégique.



Je me suis plus particulièrement orientée ces dernières années dans le webmarketing, tant dans la gestion de projet que dans la mise en oeuvre de stratégies marketing :

- acquisition de trafic et optimisation de leads,

- affiliation,

- référencement naturel et payant,

- display,

- emailing,

- réseaux sociaux

- marketplaces

- partenariats online



En plus des compétences spécifiques à ces corps de métier, je dispose d'une vision globale de l'entreprise, ce qui me permet d'optimiser mon travail dans cette logique.



Je suis habituée à collaborer avec des pôles différents afin d'en comprendre les impératifs et de les intégrer à mon organisation personnelle, toujours dans une logique d'efficacité.



Enfin, je dispose de compétences techniques (html) qui me permettent de comprendre les tenants et aboutissants de la création et gestion de sites internet.



Mes compétences :

Photoshop

Flash

Dreamweaver

Suite office

Gestion

Marketing

Vision globale

Internet

Ecommerce

Webmarketing

Marketing direct

Conseil

Rigueur

Web

Stratégie digitale

Webmarketing et communication digitale