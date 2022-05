Marie-Christine SIRET-VONA

Créée en 1989, Marianne, initiatrice du concept d'optimisation des charges sociales, s'est imposée sur le marché de la paie en tant que spécialiste.



Sa mission ? Sécuriser la Paie des entreprises ; de la performance du service Paie jusqu'à la sécurisation des calculs.



3 mots d'ordre : Sécuriser, Accompagner et Former.



• L'audit des Charges : Identifier les sur-paiements, les sous-cotisations et mettre en conformité le paramétrage du logiciel de paie.

• La mission Conformité : Elle couvre l'audit organisationnel, la conformité des flux et les process de contrôle.

• L'Académie de la paie : Des formations pratico-pratiques, sur mesure, dispensées par les Auditeurs de Marianne afin de faire de vos Gestionnaires de Paie de vrais Techniciens, avec des outils de contrôle spécifiques à leur périmètre.



Présente à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nevers et Rouen, Marianne bénéficie de la labellisation OPQCM et est membre du Syncost.



Mes compétences :

Confiance et satisfaction client

Sécuriser

Former

Optimiser

Référent Paie