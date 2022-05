Marie-Christine SOLER

Forte d'une expérience de 25 années en Assistanat Commercial et de Direction dans des domaines très variés, j'étudie aujourd'hui toute proposition dans un poste similaire dans le secteur de Lille, Villeneuve d'Ascq.



Mes compétences :

Planifier, organiser, assurer suivi réunion

Suivi d'agendas et planning de direction

Gestion des déplacements, hôtels, transports

Organisation de congrès, synergies, séminaires...

Prospection, cotations de prix

Suivi budgétaire, administratif

Organisation de transport (route/mer)

Recherche de fret et négociation prix

Suivi contrats et gestion dossiers fournisseurs

Recherche, analyse infos utiles au manager

Gestion portefeuille clients

Participation à la rédaction e-letter, journaux..

Aide à l'élaboration de supports marketing

Commande de fourniture bureau, mobilier...