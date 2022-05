Bonjour,



Consultante depuis 2008, j'ai développé en juillet 2010 une marque "RATANA" dédiée aux produits de loisir créatif et de décoration. Elle s'adresse à la fois aux consommateurs finaux, par le biais du site de vente en ligne http://www.ratana-decoration.com , et aux professionnels revendeurs ainsi qu'aux CE et Ecoles. Sa vocation est d'apporter une offre originale, des idées pour détourner les produits et un prix attractif pour donner la possibilité de développer des talents et mettre en avant la créativité.



Je poursuis en parallèle mon activité de Conseil en Marketing et en Sourcing, tout en intervenant également au niveau opérationnel (en fonction des besoins des entreprises).



N'hésitez pas donc à me contacter et faisons converger nos savoir-faire!



Cordialement,



Marie-Christine Tan



Mes compétences :

Management d'équipe

Distribution

Marketing Produit

Trade marketing

Import-Export

Gestion de projets

Communication

Internet

Innovation

E-business