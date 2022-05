Marie-Christine THOMAS

Responsable administrative et comptable de deux entreprises depuis bientôt 4 ans, j'ai la volonté de m’investir dans un poste à responsabilité dans les domaines qui me sont chers et suis actuellement en recherche active d'un poste.



Dotée d’un fort sens des responsabilités, bénéficiant d’une grande rigueur et autonomie ainsi que de connaissances approfondies dans les domaines de la comptabilité, social et fiscal, mon expérience en cabinet puis en entreprise m’amènent à penser que je pourrais être un élément déterminant dans votre stratégie de développement.



La création de mon poste, au sein de deux PME de tailles conséquentes, m’a permis de développer un grand sens de l’optimisation, une flexibilité, une adaptabilité importante au vu des situations rencontrées. Ma capacité à maîtriser plusieurs variable en même temps me permet de gérer entièrement la comptabilité d’une entreprise (de la saisie des factures à l’édition du bilan en passant par le suivi des créances clients et des dettes fournisseurs…), de gérer également toute la gestion sociale (du recrutement à la rupture en passant par l’établissement des paies), de gérer toute la partie fiscale (déclaration de TVA, Impôt sur les sociétés, autres impôts et taxes et de l’optimisation de ceux-ci), la mise en place d’outils de gestion (exemple : gestion et contrôle des stocks), la maîtrise de nouveaux outils informatiques (exemple : caisse), et également toute la gestion administrative dont une entreprise peut avoir besoin, etc.



Vous rencontrer, vous expliciter mes motivations lors d’un entretien ? Si en quelques lignes, ces mots vous aspirent à prendre contact avec moi, je serais ravie de pouvoir vous apporter davantage de détails sur mes compétences et qualités que je pourrais mettre en œuvre au sein de votre entreprise.





Mes compétences :

Logiciel audit (Audisoft8)

Excellente maîtrise du pack office

Logiciels comptable (Quadratus, Sage, EBP, ...)

