Bonjour,



Mes trente années d'expérience professionnelle, ma formation polyvalente alliée à une grande autonomie ainsi que ma rigueur et ma motivation, voici mes principaux atouts pour intégrer une équipe de travail et relever de nouveaux challenges.

J'ai une grande aisance orale, de très bonnes qualités rédactionnelles, un sens aigu de l'écoute, une totale autonomie dans la réalisation des tâches qui me sont confiées.

Je suis titulaire d'un BTS ASSISTANTE DE DIRECTION.



Mes compétences :

Sorties