Jennifer BEL

Je souhaite travailler dans le domaine culturel, l'accueil de public. Conseiller, ou accompagner les gens dans leurs recherches.

(Médiathèques, musées, centres culturels, associations...)

J'aime le contact avec le public et le travail d'équipe



Scénariste

Agent technique piscine

Agent de bibliothèque

Assistante de programmation et logistique / Assistante de coordination (Festival de Cinéma)



Mes compétences :

Préparer une exposition

Accueil du public (adulte et enfant)

Organiser un événement culturel



Autre:

Test des 16 personnalités "Médiateur"

Test Super Physionomiste "Super recognizer" Université de Greenwich test en ligne (programme de recherche) 13/14