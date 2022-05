Marie-Christine VOGEL

Après 16 années consacrées à l’éducation de mes 2 enfants, j'ai souhaité

reprendre une activité professionnelle. Inscrite depuis plusieurs mois à pôle emploi,

j'ai signé un contrat aidé en décembre 2011 de secrétaire à raison de 20 h/semaine

auprès de l’association sportive culturelle et d'entraide de l'environnement (ASCEE

90) de la direction départementale des territoires du Territoire de Belfort qui s'est

terminé courant décembre 2013.



En février 2011, j'ai achevé une formation de 4 mois d’assistante comptable

dans l’établissement Kisel à Belfort. Cette dernière s’est conclue par un stage de 3

semaines réalisé chez Alstom Power System, passation et obtention de certificats

qualificatifs.



Pour donner une nouvelle dimension à ma carrière, je souhaite mettre mes

expériences précédentes, mes formations ainsi que mes qualités organisationnelles

d'autonomie au service d'une entreprise.



En effet l'origine diverse des adhérents de l'ASCEE (MEDDE, MAAF, Conseil

Général, VNF), la polyvalence du poste et l'autonomie dont j'ai dû faire preuve pour

pallier aux manques de disponibilité des membres du comité, m'ont permis d'acquérir

une grande capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office