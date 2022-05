Marie-Christine WALDNER

Surcharge de travail momentanée ou régulière, tâches administratives dévoreuses de temps, mais pas question d'embaucher une assistante. La solution : une assistante indépendante pour des travaux ajustés à vos besoins. Aucune démarche si ce n'est de me contacter pour discuter des travaux dont vous souhaitez vous délester.



Titulaire d'un BTS secrétariat trilingue (français, allemand, anglais) et avec plus de 20 ans d'expérience dans différentes entreprises et principalement dans un service achats, je propose mes services pour tous travaux de secrétariat :

- la saisie, la mise en page et correction de documents, rapports, compte-rendus, tableaux

- la traduction et rédaction de courriers vers l'étranger (allemand, anglais)

- la réalisation de diaporamas

- Word et Excel, Power Point, notions d'Access

- organisation de réceptions

- travaux de gestion commerciale ou achats



Mes compétences :

Tâches administratives

Orthographe

Secrétaire

Achats

Assistante