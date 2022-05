Marie-Claire ASSEMAT

Mon activité principale est la promotion et le développement de voyages sur mesure vers le Canada : création et production des voyages, conseils spécialisés aux clients, vente, réservation et suivi client, pour l'agence Terres Lointaines.



En parallèle, je suis propriétaire de deux gîtes en locations saisonnières au cœur du Vaucluse, ouvert toute l'année ! Ces locations de vacances vous invitent au calme, à la détente et sont idéalement situés pour découvrir les incontournables sites touristiques de la Provence.



J'ai aussi crée en 2009 mon auto-entreprise en télétravail, AMC-Services-Internet, spécialisée dans la prestation de services aux entreprises et aux particuliers. Je travaille principalement dans le domaine de la bureautique (travail sur Word, Excel, PowerPoint, Publisher) ou de l'assistance virtuelle.





Mes compétences :

Tourisme

Voyages

Organisation

Internet

Référencement

Rigoureuse

Europe

Informatique