Marie-Claire BARBEZ

évoluer activement avec vous



Bonjour,

Avec une belle expérience de plus de 10 années en tant que secrétaire à la scolarité dans l'enseignement supérieur, je suis disponible pour un poste situé à Montpellier.

Le sens de la rigueur et de l'organisation, sérieux et polyvalence m'ont permis de réaliser de nombreuses missions qui m'ont été confiées et révèlent mon adaptabilité.

Je souhaite vivement partager avec vous mes acquis pour évoluer au sein de votre établissement et ainsi participer à son développement.

Très cordialement,



Mes compétences :

Word

Excel

Access

Outlook

Hyperplanning

ERP

Bases de données

APOGEE_Communications

Sérieuse

Rigoureuse