Marie-Claire BERNARD

CRÉATION ET VALORISATION VISUELLES DE VOS PROJETS DE COMMUNICATION

Prospections, compétitions, fidélisations, changements et renouvellement d'image,

campagnes Grand Public, communication B to B, communication institutionnelle, déclinaison de campagne, promotion, image de marque, normalisation chartée de logo, signalétique d'enseignes, conception graphique de stand...



RÉALISATIONS

du logotype à l'affiche, de la papeterie à la plaquette institutionnelle, de l'annonce prospective à la campagne de positionnement d'aide à la vente, de la PLV à l'habillage de stand...



QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS

Carrefour Ste-Geneviève-des-Bois - Carrefour Rhône-Alpes - BigMat - Precisium Groupe - Rema Tip Top - FEDA - Beru Borgwarner - Bridgestone - Ad Industrie - Orexad - Nord Sécurité - EDF GDF - RATP - Gpe les Matines - AS réseau - Yonne Développement - CCI d'Auxerre - Auxerrexpo - CCIF - CCIF IP - Berner - Écotel - Du côté Pro - Idylcar - Knaus France - Weinsberg - Ektor - PLS - Delta Mics - Hytrack - Procovès - SNS - Ceccato Tecalimit France - Cobra - Scob Capri - la boîte à Ouate - Sinthylène - Groupe Gratuit Pros - Terraltitude - Rivea ...



Mes compétences :

Directeur artistique

Suite Adobe CS3/CS5