Tony GUIBERTEAU

L'événementiel, l'exposition, le tourisme et les loisirs ? Un métier et une passion !

A 44 ans... Après des réussites mais également quelques échecs car l'homme n'est pas infaillible et reste un hêtre humain; Les nouveaux challenges me motivent et souhaite m'inscrire dans la durée !



Consulter, optimiser et fidéliser sont des activités que je souhaite mettre en avant, rigoureux et créatif je souhaite aujourd'hui réorienter mon activité professionnelle en m'inscrivant dans la durée au sein d'une entreprise aux projets porteurs !

J'aspire à contribuer efficacement au développement d'activités valorisantes en étant force de propositions et devenir un professionnel à l'écoute des équipes et des clients, solide et fidèle.



Mes compétences :

Adaptabilité

Créatif

Gestionnaire

Investissement

Managériales

Négociateur

Qualités managériales

Relationnel

RIGOUREUX

Sens relationnel