Marie-Claire BERTRAND

Institutrice maternelle durant 15 ans , j'ai consacré tout mon temps , mon énergie et mon enthousiasme à l'éducation de centaines d'enfants sur lesquels je pense avoir eu une influence positive .

Seulement , il y avait au fond de moi-même , un besoin de création inassouvi , qui , au fil du temps , grandissait , grandissait . . .jusqu'au jour ou , en accord avec mon mari , alors chef d'entreprise , je décidai de commencer une nouvelle carrière ,laissant derrière moi une belle expérience professionnelle . Le travail-passion reprit ses droits dans un autre domaine : celui de la peinture .

Depuis 20 ans maintenant , j'exerce ce métier en cultivant les dons que m'a généreusement donné le créateur !

Je dois cependant considérer l'aspect commercial ! La commercialisation a 2 raisons d'etre :

d'une part , l'argent que cela rapporte

d'autre part , la dispersion des œuvres par la vente des originaux , mais également des produits dérivés ( cartes postales , posters etc. . .)

Par le biais des expositions , des ventes aux enchères ( pour la cote ) par les contacts que peuvent me procurer des sites comme Viadeo , je cherche à augmenter mon chiffre d'affaires .

