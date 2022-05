Marie-Claire BOULLEZ

Après avoir déménagé dans la région de Rennes, je suis ouverte à toute nouvelle opportunité.



Vendeuse, puis chef de rayon pour occuper un poste de directrice de magasin, ma capacité d'adaptation et mon envie d'évoluer m'ont permis de progresser au sein des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé.

Lors de mon dernier emploi significatif chez Eurodif, j'avais en charge un magasin qui compte 8 personnes, équipe avec laquelle je travaillais afin de développer le chiffre d'affaire dans le respect des consignes de notre siège.

J'étais donc en charge

- du développement commercial en termes de chiffres d'affaire

- du suivi et amélioration du compte d'exploitation

- de l' animation de l'équipe

- du suivi constant de l'organisation du magasin pour un fonctionnement optimum

- de l'information et application des différentes procédures et processus internes dans le respect de la politique de l'enseigne

- du suivi des indicateurs commerciaux

- du recrutement de collaborateurs.



Ouverte, dynamique, je reste ouverte à toutes proposition



Mes compétences :

Vente

Direction de centre de profits

Adaptabilité

Management

Ameublement

Mode

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising