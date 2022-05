Marie-Claire COMPAGNON

- Directrice Marketing, forte d’une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans la parfumerie puis la décoration et le parfum d’intérieur, pour des marques positionnées haut de gamme.

- Expérience internationale.

- Double compétence : circuits sélectifs (wholesale et retail), et GMS.

- Management.



Spécialisations : Stratégie de marque & Marketing Opérationnel.

Définition de la stratégie marketing et exécution sur les marchés, création des outils d’aide à la vente, élaboration des outils d'identité visuelle (PLV, mobilier) et merchandising, mise en place des évènements (salons professionnels), category management, formation vendeurs, mise en place et suivi des animations, construction et pilotage de budget.



