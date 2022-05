Marie Claire FANKEM

Mon nom est Fankem Marie Claire.Je suis actuellement en service chez SANAGA TECHNOLOGIES en qualité de Directrice Commercial et marketing.Je suis mariée et mère de deux enfants.J'ai obtenu ma licence en marketing commerce et vente à l'Université de Ngaoundéré (FSEG) et j’ai fait la maitrise en marketing à l'Université de Douala (FSEGA).



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Veille stratégique

Gestion budgétaire

Accueil des clients

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Action commerciale

Prospection

Gestion des stocks

Gestion de la force des ventes

Gestion de la qualité

Innovation