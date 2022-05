Née dans une famille de maçons, de menuisiers, Marie-Claire GRONDIN confirme sa passion pour les métiers du Bâtiment et de l’aménagement intérieur en se dirigeant dès le collège sur le chemin menant à l’école d’Architecture.

Elle intègre les sciences et techniques de l’Ingénieur avec une spécialité en Génie Civil, où elle acquière les capacités techniques nécessaires à confirmer son désir d’être Architecte.

Sa passion pour les voyages et la découverte des différentes cultures mettent en avant son intérêt pour la création architecturale et la conception d’espace de vie adaptés et personnalisés.

L’île de la Réunion, le Vietnam, la Finlande, la Norvège, l’Espagne et bien sûr la France lui ont permis de développer son sens artistique et technique.

L’Architecture faisant partie intégrante de son quotidien, elle a souhaité travailler sur des projets diversifiés tels que des centres d’accueil pour les enfants, un conservatoire de musique, des palais de justice, des logements collectifs, des villas, des restaurants, des bâtiments industriels, des immeubles de bureaux, des cabinets de professions libérales, des concours et de l’aménagement intérieur.

Cette diversité et pluridisciplinarité dans les projets, publics et privés, réalisés montrent son implication pour sa profession.

Son souhait de répondre au plus juste aux besoins des différents maîtres d’ouvrage lui demande de rester informé et au fait des nouvelles techniques et des différentes innovations – par des formations, des conférences et une large bibliothèque d’ouvrages et de documentations.

Cette démarche lui permet d’être réactive dans ses conseils aux clients et active dans la conception des projets. Guider et orienter les maîtres d’ouvrage vers un projet adapté et personnalisé est la priorité de Marie-Claire GRONDIN.



Mes compétences :

Architecture

Conseil

Suivi de chantiers

Architecture d'intérieur

Budgétisation

Planification

Economie