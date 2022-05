Goût pour les chiffres

Rigueur et méthode

Capacité d'adaptation, qualité d'organisation

Polyvalente et autonome

Sens du contact, sens des priorité et discrétion



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Government Legislation

Bulletins

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Sage Accounting Software

Paie

ADP