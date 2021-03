Marie-Claire KING (BOUCHER)

Mon projet professionnel :

Recherche de la satisfaction clients et de sa fidélisation.



Forte dune expérience acquise au sein dentreprises internationales évoluant dans des secteurs à forte compétitivité, je maitrise les process de la gestion commerciale et logistique (du devis client à la facturation, SAV, ainsi que les achats, les stocks et le transport) . Jai mis en place le service de ladministration des ventes en définissant les règles et procédures internes.

Ma mission majeure est de garantir la satisfaction des clients en s'assurant du bon déroulement des contrats de vente grâce à une équipe efficace et réactive ainsi quà une bonne coordination des différents départements impliqués.

Orientée résultats et dynamique, j'aime allier performance et optimisation du travail



J'aime le contact, la découverte des cultures, des nouveaux produits et procédés.



Mes compétences :

dynamique

Commerce international

Administration des ventes

Comptabilité

Logiciel CRM

Logistique

Gestion de la relation client