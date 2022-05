Marie Claire LEFEVRE

Fonctionnaire de l'Etat, titulaire d'un diplôme d' Ingénierie sociale et d'une certification en conduites des politiques d'inclusion sociale. Je suis spécialisée dans des évaluations des établissements sociaux ou ou dans le cadre d'appui technique en ressources humaines, plans sociaux..

médicaux sociaux. Je suis également jurys d'examens et exerce des guidances pour les travailleurs sociaux.



J'ai une très bonne connaissance de l'entreprise y ayant effectuer une 1ère partie de carrière auprès d'ingénieurs en informatique réseaux télécoms puis et aussi aupèrs aux chargés de communication.



Mes compétences sont basées sur le lien social transversal entre des différents champs de compétence.



J'ai plus de 50 ans.



Mes compétences :

Appui technique

Démarche qualité

Qualité

Ressources humaines

Technique

Travail social