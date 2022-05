Marie Claire MAILLOTTE-BACH

Coach, psycho analyste et formateur pour une pratique professionnelle centrée sur l'humain et ses potentiels à révéler, à développer, à mobiliser.



Mes clients : particuliers, entreprises privées ou publiques



Riche de mon parcours de formations initiale et continue, je me sens aussi riche de mon âge (!!!) des rencontres, de mes expériences professionnelles et personnelles de changement et de chacun de mes accompagnements. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à ce que je suis, à ce que je deviens et à ce que je peux faire.

J'exerce ma pratique dans le respect des règles éthiques et déontologiques ( gratuité du premier rendez vous, supervision, formation, thérapie...) et ensemble nous construisons votre Plan d' Amélioration Personnelle balisé de vos critères de réussite.

Mettant à votre disposition les outils variés du coaching (PNL, Ennéagramme....) pour permettre l'atteinte de vos objectifs, nous pouvons aussi aller investir le pourquoi de vos difficultés, de vos freins, de vos résistances au changement chaque fois que cela facilitera le processus de changement ou le rendra plus durable.













Mes valeurs : EVOLUTION - RESPECT - HARMONIE - EFFICACITE - CREATIVITE



www.maillotte-bach.fr



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Déménagement

Développement personnel

Divorce

Mobilité

Orientation

Promotion

Relation d'aide

Retraite