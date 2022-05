Marie Claire OCHIN MOAL

Remettre en marche des personnes qui sont en manque de confiance en elles. Leur permettre d'être de plus en plus expertes de leurs propres fonctionnements afin de mieux s'ajuster avec les Autres .....Les aider à limiter les stationnements trop longs sur le bord d'une route ! En individuel, il s'agit de faire travailler la personne sur CE QU'ELLE VEUT VRAIMENT et sur la façon la plus efficace d'y parvenir. Les interventions sont ancrées dans sa réalité et sont menées avec bienvaillance mais sans complaisance. En collectif, nous travaillons au débloquage de situations par la mise en place d'Ateliers d'Analyse de Pratiques Professionnelles. Ils permettent le développement et la formation entre pairs. Ils évitent ou limitent la schlérose, la déprime par sentiment d'isolement. Enfin ils permettent la production de solutions et donc la diminution de problèmes. Cela nécessite de vivre l'équipe comme un labo de recherche de solutions et pas comme un tribunal !



Mes compétences :

Coach

Mediation

Conseil en management