Marie-Claire ORDOQUY

Ingénieur en informatique depuis plus de 10 ans, j'ai commencé comme développeur spécialisée dans le son dans les jeux vidéos. J'ai ensuite travaillé comme responsable informatique d'une boutique de jeux avant de me mettre à mon compte.

Après avoir développé des modules pour la solution e-commerce Prestashop, je me suis spécialisée dans le framework python django pour développer ma propre solution de sites web ( vitrine ou boutique ).

Nous travaillons de préférence en forfait incluant hébergement, maintenances et sauvegardes, pour que les utilisateurs puissent oublier la technique et se concentrer sur leur coeur de métier.

Nous faisons aussi du conseil pour les entreprises ayant besoin d'une expertise Python / Django.

Présidente de l'association django-fr, je participe activement à l'organisation de la DjangoCon Europe qui aura lieu en France en Mai 2014.



Mes compétences :

Django

Photoshop

Python