Marie Claire PETIT

Juriste de formation initiale avec un parcours en Etude et en Cabinet,



depuis plus de 15 années, je consacre toute mon énergie au développement du potentiel humain en entreprise, à l'accompagnement des hommes et des organisations dans le cadre du changement.



EXPERTISES:

- Bilan de compétences avec un regard de coach

- Développement personnel avec le MBTI: Connaître son "Type" et sa dynamique

- Accompagner les RH avec la réalisation de tous les entretiens (performance, carrière, professionnel)

- Formation: management, communication, commerciale

- Coaching : vous aider à franchir une étape clé

- Chasse de tête



Mes compétences :

MBTI

Formation

Coaching

Recrutement

Gestion des compétences

Audit social

GPEC

Consultant