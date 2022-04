Catherine LINTZ

En tant que Chargée de projets de mobilité, j’ai accompagné depuis 2 ans plus de 150 salariés en situation de mutation professionnelle ou recrutement depuis une autre région.

Ma mission consistait à la recherche de leur nouveau logement et de toute la logistique autour de leur mutation (déménagement, démarches administratives, recherche de crèche et d’école….).

J’ai su relever ce challenge avec un très grand engouement et beaucoup de plaisir.



Mon parcours professionnel m’a permis d'acquérir des compétences essentielles dans différents milieux environnants notamment une compréhension rapide des besoins, le sens de l'organisation et de l'adaptabilité, le sens d'un service qualitatif et de la rigueur.

La satisfaction a toujours été au cœur de mes priorités.

Dynamique et positive, j’aime aller au bout des choses que j’ai initiées.



Aujourd’hui, forte de toute cette expérience et convaincue de mon intérêt pour ce métier j’ai créé mon entreprise dans la prestation de service à la mobilité et suis donc disponible pour accompagner en région Rhône Alpes les salariés en situation de mobilité professionnelle.



Mes compétences :

Management d'équipe

Formation

Commercial

Organiser

Satisfaction clients