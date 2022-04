Catherine LUTZ

Bonjour,



Merci de votre visite!



J'ai plaisir à déployer mon action autour de 3 axes:



= > Accompagnement individuel

- des jeunes à partir de 15 ans dans leur projet d'orientation professionnelle

- des salariés expérimentés ou demandeurs d'emploi

en tenant compte de la singularité et des motivations de chacun



= > Accompagnement collectif: animation d'ateliers auprès des étudiants en école et d'adultes en repositionnement professionnel



= > Conseil et accompagnement des employeurs dans leurs solutions RH, dans le respect des diversités

et du bien-être au travail : recrutement, animation de formations courtes et concrètes en gestion du stress, communication positive, handicap et employabilité

Au plaisir d'échanger!



Mes compétences :

Développement commercial

Relations interpersonnelles

Formation

Reclassement

Motivation

Projet professionnel

Techniques de Recherche d'Emploi

Orientation professionnelle