Marie-Claire PICOULET

Ma profession, gestionnaire chez Century21 Agence Delahaye à Saint-Quentin, je suis conseillère en gestion immobilière. Century21 m'a donné l'opportunité de créer un portefeuille de bailleurs, l'an dernier c'est plus de 50 bailleurs qui m'ont fait confiance et je mets tout en œuvre pour être à la hauteur de leurs espérances.



Ma formation de base, BTS Comptabilité, me permet également de gérer la comptabilité d'ordre générale (Déclaration de TVA, saisie de pièces comptables, gestion des salaires, gestion des stocks, facturation ...).



Mon souhait, devenir une référence dans le domaine de la gestion locative, agrandir mon portefeuille de bailleur, dépasser les 600 lots gérés et j'espère bientôt gérer une équipe.



Mes motivations, un métier intéressant dans une ambiance chaleureuse.



Mes compétences :

Gestionnaire

Droit immobilier

Conseil immobilier

Gestion immobilière

Prospection commerciale