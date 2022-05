Mickael LEPERS

Depuis ma sortie de l'ESRA, j'ai travaillé en tant que cadreur/monteur pour divers web-médias puis pour diverses boîtes de production audiovisuelle, institutionnelles et événementielles.



Ayant appris pendant mon parcours à maîtriser le logiciel After Effect sur le bout des doigts j'ai par passion continué à m'intéresser à l'image jusqu'à la modélisation, texturing, lighting et rendus 3D.



Je propose maintenant la prise en charge complète de modélisation 3D pour Packagings, PLV, Perspectives architecturales, Animations de Logo (2D/3D), Génériques, etc...



Voici ma Bande Démo 2015 :

https://vimeo.com/123940353



Mes compétences :

Adobe After Effects

Final Cut Pro

CINEMA 4D

Logic pro

Microsoft Office

Stop Motion Animation

Color