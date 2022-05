Marie Claire PIERROT

Depuis plus de 20 ans, je m'adresse à des élèves suivant des formations par alternance en BTS (Assistant de Gestion PME-PMI, Management des Unités Commerciales, Négociation/Relation/Client, Transport et Logistique).



De plus, depuis quelques années, j'assure des cours d'anglais aux niveaux BAC+3, MASTER 1 et 2.



Au cours de ma carrière, j'ai également dispensé des formations intra-entreprise pour sensibiliser le personnel au monde et à la langue des affaires.