Marie Claire POULAIN

Forte d'une expérience de 12 ans, en tant que gestionnaire d'établissements dans l’éducation nationale puis comme gestionnaire administrative et commerciale, j'ai acquis, au fil de mes différents postes, un certain nombre de compétences dans de nombreux domaines comme : l'élaboration et le suivi d'un budget, la gestion du personnel, la sécurité des locaux, l'organisation d'un service de demi-pension, la gestion administrative et financière d'un service ainsi que la gestion commerciale dans tout son ensemble.

Ma formation diplômante ainsi que ma fonction d'assistante familiale sont venues renforcer mes qualités personnelles et m'ont permis d'appréhender au mieux la dimension psychologique des relations humaines.

Dotée d'un certain dynamisme, d'une grande polyvalence et d'une réelle capacité d'adaptation, je m'investis pleinement dans toutes les missions qui me sont confiées dans le respect des directives. Je possède un indéniable sens de l'organisation ainsi qu'une rigueur que je mets volontiers au service de mes partenaires professionnels.

Consciente qu’une lettre de motivation ne puisse suffire à vous révéler mon parcours ainsi que mes motivations, je reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Bank Reconciliations

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Hazard Analysis and Critical Control Point

Invoicing > Payment of Invoices

Prospection commerciale

Assistanat de direction

Gestion administrative

Négociation commerciale