Marie-Claire RUIMY

Créée en 2010, Corégal RH s’appuie sur une double expertise, Recrutement et Evaluation des compétences.



J’ai d’abord développé mon expérience professionnelle durant 20 ans au sein de grands groupes internationaux, en France et aux Etats Unis, principalement dans les domaines du marketing, et du développement commercial.



Depuis près de 10 ans après une certification de coach d'entreprise, je me suis orientée vers le recrutement. Les clients que j’accompagne avec mon réseau de partenaires spécialisés (Conseil RH, Formation à la vente secteur du Luxe), évoluent essentiellement dans le Retail Luxe (Beauté, Joaillerie, Mode&Accessoires...) et les métiers corporate.



Mon parcours de salariée et d’indépendante m’a appris à avoir une grille de lecture des enjeux et des contextes, la plus large et souple possible. L’importance de l’humain dans l’écosystème du travail, le besoin de partager des valeurs communes, d’apporter du sens pour libérer l’autonomie, la créativité́, confronté à l’atteinte de la productivité, n’est pas une tâche toujours simple. Mon expérience me permet de comprendre les enjeux économiques d’une structure, et d’aligner les besoins exprimés des candidats avec les attentes de mes clients.



Je fais tout mon possible pour partager ma passion de l’humain. Toujours soucieuse de satisfaire mes clients et candidats, mon objectif est d’apporter la meilleure expérience possible, dans la bienveillance, le respect et l’écoute.





​



Mes compétences :

Coaching

Recrutement

Formation