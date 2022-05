Marie-Claire YVON

Assistante au Service Développement et Communication pour la région Caen Sud Normandie



KPMG Normandie :



Avec 21 bureaux et plus de 500 collaborateurs, KPMG Normandie est présent sur tous les segments de marché :

- Les petites entreprises

- Les groupes familiaux, les PME et l'Economie Sociale et Solidaire

- Les entreprises côtées

- Le secteur public



KPMG, leader de l’audit, du conseil et de l’expertise comptable en France.



Mes compétences :

Communication événementielle

Marketing

Communication interne

Développement

Animation commerciale