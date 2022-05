Maquilleuse dotée de huit années d'expérience et d'une grande créativité, désire révélé la beauté de chaque client grâce aux soins et au maquillage. Je souhaiterais aussi me faire des amis et retrouver pourquoi la fabuleuse sensation d'être une épaule pour l'autre.



Mes compétences :

Expertise en microdermabrasion et en resserrement

Connaissance de la luminothérapie

Design