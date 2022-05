Marie-Claude B?LANGER

Pour ceux qui veulent me contacter en tant que professionnels, mes expériences touchent à l'Assurance qualité de logiciels, les systèmes de bases de données relationelles, les systèmes de gestion des ressources humaines, l'imagerie numérique, la CAO-DAO ainsi que les logiciels libres.

Pour des contacts associés à mes activités communautaires, mes thèmes de prédilection sont la recherche-sauvetage au sol, la traduction, les clubs Toastmasters, la conception et la gestion de contenu pour les sites Web, les présentations publiques, le mentorat auprès des jeunes (Academos, Duo Les Filles et les Sciences )

Pour les loisirs: Géocaching, randonnée, échanges pour apprendre des langues.





Mes compétences :

Prévention

Bases de données et technologies web

JAVA

Assurance qualité

Animation de formations

Logiciels libres

Rédaction web

CAO/DAO

SQL

Rédaction technique

Imagerie numérique

Ressources Humaines

SIG

Secourisme/Assistance aux personnes