Marie-Claude BEAUFORT

Retraitée de l'education Nationale depuis quelques années et passionnée par la naturopathie et les techniques énergétiques depuis toujours, je suis désormais Auto-entrepreneur en tant que Naturopathe Energéticienne.



En Naturopathie je propose après un Bilan des Plantes, des Fleurs de Bach et des Huiles Essentielles,. Je travaille en association avec plusieurs laboratoires pour ce qui nécessite des préparations.



En Techniques Energétiques je propose de la Sophrologie, de l'EFT (Technique de Libération Emotionnelle) .



Je diffuse mes produits et formations sur le Net et je reçois aussi en cabinet à mon domicile.



Mes compétences :

Naturopathe

Traitement angoisses et phobies

Traitement des addictions

Arrêt tabac

EFT

Récupération du Sommeil

Gestion du stress

Sophrologie