Marie Claude BLANCARD

A la retraite depuis un an et demi , je continue à prospecter pour une activité professionnelle à temps partiel.



Je recherche dans mon champ professionnel et celui de mes activités antérieures .



Je suis fortement motivée par la formation et par l'accompagnement d'un public pour qui la problématique du travail et de l'insertion est centrale .



Je suis détentrice du Diplôme d'Etat d'assistante de service social ,d'une Maîtrise Sciences et Techniques , option Animation et Développement social - Centre Ingénierie sociale / UFR Droit, Sciences Politique - Université Paris Nord



J'habite la Provence à proximité d'Avignon ..... mobile et flexible dans ma recherche !!



Mes compétences :

Ecoute

Management

Analyse des besoins

Animation d'équipe

Gestion de projet

Relationnel

Diagnostic social