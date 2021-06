Guy RUFFINO

J'ai débuté " instituteur ", normalien sortant,major de promotion. Puis j'ai pu m'élever dans la hiérarchie de l'EN.,vu les diplômes ,passés,en lettres modernes,en droit, principalement,tout en travaillant.....

Détaché de l'E.N. à l' ANPE , j y suis resté 12 ans..approfondissant les pb du chômage,de l'orientation professionnelle ,du droit des étrangers et de leur accueil......

Hormis l'enseignement,J'ai éxercé différentes professions et fonctions,dont :

Responsable syndical,

Animateur de rencontres internationales,

Directeur de centre de vacances " franco-belge",inauguré ,en son temps, par Salvatore. ADAMO.

Président d'associations " loi 1901 ",

Conférencier Européen,étant diplômé des instituts :du Droit de La Paix et du Développement

des Hautes Etudes Européennes,notamment.....

Expert en droit du travail,en évaluation immobilière,en droit de la co - propriété,notamment.

Professeur E.R. ,passionné par la recherche universitaire ( A.N.O.M , CNRS,MMSH,CDHA à Aix ) ,

Je rédige des livres-photos ( textes- cartes postales+photos couleurs),à compte d'éditeur, sur les principales villes d'Algérie,que j'ai quittée définitivement en 1956,pour Cannes.

Le premier "Amitiés de Batna",a été publié en août 2013,le second: "Constantine" est en cours d'édition .

Je prépare : Alger,que j'ai bien connue en tant qu'élève-interne des Pères Jésuites,du collège de N.D.A. !

Toutefois,je m'intéresse fortement à la résistance PACA,mais aussi,aux Harkis(ciblés sur un seul Camp....).





Mes compétences :

Communication

Ressources humaines

Conseil

Pédagogie

Formation

Enseignement

Rédaction de contenus

Secrétariat