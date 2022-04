Gilles RUFFINO

Bonjour



Après avoir été successivement Analyste Stock et Méthodologie au Siège Social des Menuiseries Lapeyre à Aubervilliers (1993 - 2001)puis Directeur - Gérant de l'Ile Verte à VIchy (produits bio 2001 - 2011.

A présent pour compléter mes connaissances et compétences j'ai effectué et obtenu un Master II IFG-ICG "Sciences de gestion - Management général des organisations" (Paris Nanterre X) à l'ICG-IFG à Lyon. Titulaire d'une certification niveau 1"Dirigeant d'entreprise" enregistré au RNCP (J.O du 05/03/2006)

Depuis mi-février Responsable de Site à la MEF



Mes compétences :

Bio

Développement durable

Élevage

Formation

Logistique

Management

Management stratégique

MEF

Méthodologie

Ressources humaines

STOCK'

Stratégie