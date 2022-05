Bonjour, je suis Marie - Claude Cavallo chef d' entreprise de nettoyage MIDI-NET 31. J'ai une dizaine d' année d' expériences dans le domaine de l'entretien des locaux, la remise en état après travaux, je suis dynamique et passionnée, j'ai le sens de l'organisation et je suis a l'écoute et réactive a vos besoin. J'interviens sur Toulouse et ses environs.



Contact

midi-net@laposte.net



Mes compétences :

magasin

Nettoyage

Vitrerie

Appartements, maisons

Parties communes

Bureaux

Remise en état

Espaces verts

Enttretien tous types de locaux