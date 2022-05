Marie-Claude CHASSAGNE

Après 34 ans d’expérience dans un CRO : société de service réalisant des études précliniques pour l’industrie pharmaceutique. Mon parcours en tant que technicien puis responsable dans le laboratoire d’analyses biologiques puis en tant qu’assistante scientifique des directeurs de projets d’études m’a permis d’acquérir de très bonne connaissances dans les domaines scientifiques, techniques, réglementaires et contractuels. A la suite d'un plan social dans l'entreprise, j'ai pu réaliser une mission intérimaire de 6 mois dans un service de formulation vaccinale en tant que responsable zone d'une équipe de testeurs de filtres. Je suis actuellement en recherche d'emploi dans le Rhône ou dans la Loire.



Mes compétences :

Réalisation d’analyses biologiques et de tests I

Gestion d’une activité de production en laborato

Management et encadrement d’équipe

Connaissances des BPL, FDA, Assurance Qualité, I

Anglais lu, écrit, parlé TOEIC 2014 835 points

Gestion de projet