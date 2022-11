Stéphanie SPICA

Avec un BTS d'analyse biologiques et un niveau Licence en microbiologie, j'ai intégré Ricerca biosciences à la sortie de mes études en tant que rédactrice scientifique.



Mon attachement à la qualité et mon implication ont fait que je suis devenue manager d'équipe puis enfin Chef de service.



J'ai tenu cette responsabilité dans deux services de production pendant plusieurs années. Ces expériences m'ont permis de connaitre l'entreprise sous tout les angles, que ce soit les services techniques que les opérations scientifiques ou encore les services de qualité.



Forte de ces connaissances, et toujours impliquée dans la qualité et l'amélioration continue, j'ai enfin intégré un poste de responsable planning au niveau de l'entreprise (j'avais déjà tenu ce poste pour mon service)



Je suis depuis responsable du planning global de l'entreprise, du placement des études et des interactions générales entre les services.



Mes compétences :

Rédactrice

Formatrice

Manager

Organisation

Gestion de la qualité

Planification

Indicateurs de pilotage