Je m'appelle Marie-Claude Contival, je demeure à Rouillé et je suis actuellement en formation conseiller relation client à distance dans le centre AFC de ST Benoit.

J'ai un diplôme de CAP vendeuse en confection dans le prêt à porter.

J'ai acquis plusieurs expériences( renseigner, conseiller, informer, accueillir, orienter les clients) dans les assurances.

Traiter les appels entrants et sortants et transmettre les messages aux interlocuteurs concernés.

Assurer la réception et la diffusion et l'expédition du courrier et couriel.



Mes compétences :

Travailler en équipe, traiter les appels téléphoni

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Word