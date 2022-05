Marie-Claude DARRIGADE

J'exerce mon activité de psychologue en libéral sur Dax (Landes). Je suis spécialisée en criminologie et débriefing psychologique.



Pour mes activités de formation, MCD-COM a été créée en 2000. Elle a répondu à mon souhait d'apporter sur le marché un service fondé sur 20 ans d'expérience auprès des services presse et communication d'entreprise mais également comme intervenante sociale.



J'interviens dans l'accompagnement individuel,le débriefing psychologique, les différentes formes de maltraitances, le développement des compétences relationnelles. Par ailleurs, mon parcours en tant que chef de projet en communication me permet d'intervenir dans les domaines de l'expression orale et écrite.



Aujourd'hui, en parallèle de mon activité, je souhaite intervenir auprès d'agences web ou auprès de TPE en tant que rédacteur pour créer des contenus de sites totalement personnalisés.



Mes compétences :

Indépendante et lucide

Intuition

Lucide

Pragmatique

Réalisation

Tempo