Brigitte VANTILCKE

J'exerce en cabinet libéral où je suis à la fois psychologue " généraliste" et également psychologue spécialisée des problématiques de souffrance au travail.



Dans le cadre de ma consultation tout public, je propose un accompagnement psychothérapeutique pour

enfants, adultes, adolescents, couples pour des :



Troubles anxieux : Anxiété, phobies, stress postraumatiques, angoisses

Troubles dépressifs : Tristesse, fatigue psychique, asthénie, anhédonie

Troubles de la personnalité : Hypersensibilité, dépendance aux autres, inhibition sociale, agressivité, mal être etc.

Perte de l'estime de soi : Manque de confiance en soi, difficulté à s'affirmer, à dire non,

à se positionner face à autrui

Problème conjugaux : Thérapie de couple, aide à la décision de séparation, médiation familiale,

Difficultés avec les enfants : Soutien à la parentalité,

Conduites addictives : Jeu, alcool, nourriture, achats compulsifs





Dans le cadre de ma consultation de souffrance au travail, je reçois de nombreux salariés en souffrance au travail : épuisement professionnel, harcèlement, surmenage, placardisation, burn out, accompagnement des salariés en arrêt maladie,(pendant l’arrêt et avant une reprise de travail), j'accompagne également les demandeurs d’emploi (sentiment d’indignité, d’inutilité, d’exclusion sociale, perte de valeur personnelle) etc.



Cette consultation est répertoriée dans le réseau national des consultations de souffrance au travail.



Je partage mon activité entre l'accueil de patients dans mon cabinet et l'intervention auprès des entreprises et des institutions où j'interviens en tant que consultante en risques psychosociaux.



J'effectue des expertises CHSCT dans le cas d'un risque grave pour la santé ou dans le cadre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail



Je propose par ailleurs aux entreprises et aux institutions différents modules de formation ou de sensibilisation sur les risques psychosociaux,en fonction des besoins et des demandes spécifiques. (Comment définir et détecter les RPS, comprendre les obligations et les responsabilités de l’employeur, prendre conscience des conséquences des RPS sur la santé, identifier les logiques de prévention des risques psychosociaux ainsi que les démarches qui y sont associées, repérer les situations à risque et connaitre les indicateurs d’alerte, etc.)



J'anime également des groupes de parole intra-entreprises,des groupes d'analyse de pratiques professionnelles et interviens pour de la régulation d'équipes.



Mes compétences :

Psychopathologie

Santé au travail

Organisation du travail

IPRP

Dépression

Troubles anxieux

Thérapie enfants

Thérapie adolescent

Thérapie couple

Expertise CHSCT

Prévention Souffrance au travail